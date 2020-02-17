شهادتان لـ«مالية دبي» في إدارة المخاطر وتجارب المتعاملين

المصدر: دبي – البيان

نالت دائرة المالية بحكومة دبي شهادتين معياريتين مرموقتين في مجالي إدارة المخاطر وتجارب المتعاملين. وحصلت الدائرة على شهادة الاعتماد في مواصفة أيزو 31000:2018 الإرشادية المتعلقة بإدارة المخاطر، كما حصلت على شهادة المعيار الدولي لتجارب المتعاملين آي سي إكس إس 2019 الخاصة بتقييم جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وقال عبد الرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية: سعداء بحصول الدائرة على مواصفتي إدارة المخاطر وتجارب المتعاملين، مُقدّماً شكره وفريق القيادة في الدائرة إلى جميع الإدارات والوحدات التنظيمية التي «بذلت جهوداً مثمرة ضمِنت للدائرة نيل هاتين المواصفتين الرفيعتين».

أيزو المخاطر

وتسلّم آل صالح شهادة الاعتماد في مواصفة أيزو 31000:2018 الإرشادية المتعلقة بإدارة المخاطر، من لويس كُنها، الرئيس الإقليمي للاعتمادات في شركة «لويدز» بمنطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، خلال زيارة للدائرة.

وقال آل صالح: يأتي حصولنا على الشهادة في إطار حرصنا المستمر على تعزيز إمساكنا بزمام الريادة والتقدّم من خلال العمل على إدارة المخاطر بكفاءة عالية، حماية لدائرتنا وموظفينا وأصولنا وشركائنا وجميع المعنيين من أصحاب المصلحة، وصَوناً للأهداف والغايات الاستراتيجية التي نسعى للوصول إليها بوصفنا جهة مركزية قيادية بارزة في حكومة دبي.

وتُعنى الشهادة بحصر المخاطر المتعلقة بعمليات دائرة المالية وتحليلها وتقييمها وإعداد الخطط العلاجية لها ومراقبتها.

تجارب المتعاملين

كما حصلت دائرة المالية على شهادة المعيار الدولي لتجارب المتعاملين ICXS 2019 من المعهد البريطاني للمعايير، وهي شهادة عالمية تُعنى بتقييم جودة خدمة المتعاملين، وذلك بعد اجتيازها جميع مراحل التدقيق والتقييم للمعايير المحدّدة لنيل الجائزة.

وتُعتبر دائرة المالية بحكومة دبي أول جهة حكومية مركزية في العالم تنال هذه الشهادة في نسختها الأحدث 2019، وذلك بتصنيف «مستوى تميّز ذهبي» وبدرجة 84.8 بالمئة.

وأكّد المدير العام لدائرة المالية حرص الدائرة، بوصفها إحدى الجهات المركزية في حكومة دبي، على تقديم أرفع الخدمات للمتعاملين معها، سواء من الجهات الحكومية أو الأفراد، ضماناً لسعادتهم، مشيداً بالجهود التي يبذلها موظفو الدائرة في تحقيق الريادة والتميّز على صعيد الخدمة وتقديم تجربة سعيدة للمتعاملين.

وتُعدّ الشهادة معياراً عالمياً لتقييم تجارب المتعاملين والخدمات المقدمة إليهم في المؤسسات الحكومية، وتهدف إلى مساعدة المؤسسات على إدارة جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين معها والارتقاء بها وتعزيزها. وقام فريق من المقيّمين المختصين من المعهد البريطاني للمعايير بتقييم الدائرة بناء على المعايير المعتمدة في هذه الشهادة الدولية.