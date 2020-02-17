39.8 % ارتفاع أرباح «أمانات القابضة»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت أمس شركة أمانات القابضة العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم على الساحة الخليجية، نتائجها المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

حيث بلغ إجمالي الدخل 113.3 مليون درهم إماراتي خلال عام 2019، بنمو سنوي بمعدل 8%. وارتفع صافي الأرباح بمعدل سنوي 39.8% إلى 60 مليون درهم خلال نفس الفترة.

واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 2.2 فلس للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، على أن يتم الحصول على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية التي تنعقد في 13 أبريل.

وتمثل هذه السنة الخامسة على التوالي التي تقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية عنها منذ إدراجها في سوق دبي المالي بنهاية عام 2014، علماً بأن توزيع الأرباح يمثل ارتفاعاً بنسبة 46.7% عن الأرباح النقدية التي تم توزيعها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وقال حمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة شركة أمانات: ركزت الشركة ركزت خلال عام 2019 على تعزيز التكامل والترابط بين جميع شركاتها التابعة على صعيدي العمليات التشغيلية والأهداف الاستراتيجية، وخاصة بعد قيام الشركة بضخ استثمارات بقيمة 1.2 مليار درهم في 4 استثمارات خلال عام 2018.

وأشار الشامسي إلى أن الأداء المتميز الذي أظهرته أمانات خلال الفترة الماضية يعكس الجهود المبذولة من جانب فريق العمل، مؤكداً أن الشركة أصبحت أكثر استعداداً للاستفادة من التوجهات الاقتصادية والتشريعية الجديدة التي يشهدها قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في المنطقة.

وقال د. شمشير فاياليل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: سنظل متفائلين بالمؤشرات الاقتصادية العامة التي تدعمها الزيادة السكانية المطردة والطلب المتزايد على الخدمات التعليمية والصحية.