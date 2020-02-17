16.1 مليوناً صافي أرباح دار التأمين

المصدر: (أبوظبي – البيان)

سجلت دار التأمين ارتفاعاً كبيراً في صافي الأرباح السنوي، بنسبة 51.9 ٪، لتصل إلى 16.17 مليون درهم في عام 2019، مقارنة بـ 10.64 ملايين في العام السابق.

وأوصى مجلس الإدارة بمناقشة مقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 4 % من رأس المال.

وقال محمد القبيسي رئيس مجلس إدارة دار التأمين: الأداء فاق التوقعات، نتيجة التطبيق الفعّال للاستراتيجيات المدروسة في جميع خطوط الأعمال ومحفظة الاستثمار، وسيكون هدفنا للعام الجديد، هو الاستفادة من هذا التحسن المستمر لأداء السنوات الثلاث السابقة. للمضي قدماً، سيكون هدفنا هو الاستمرار على هذا الأداء، حيث بدأنا في رحلة للتحول الرقمي.