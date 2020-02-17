اختتام فعاليات «عروض ربيع الشارقة»

المصدر: (الشارقة - البيان)

اختتمت أمس فعاليات «عروض ربيع الشارقة 2020»، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وبلدية الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، في مختلف مناطق ومدن الإمارة، حيث نجح المهرجان الذي انطلقت فعالياته في الأول من يناير 2020 في إنعاش مبيعات قطاع التجزئة بالإمارة، فضلاً عن انعكاساته الإيجابية على القطاع السياحي.

وزخر الحدث على مدار 47 يوماً، بالعديد من الفعاليات المشوقة والعروض والخصومات المغرية التي وصلت إلى 75%، وكذلك السحوبات على جوائز قيمة التي حظي بها الزوار خلال تسوقهم في مراكز التسوق المشاركة بالعروض ومواقع الفعاليات، كما شهدت العروض باقة متنوعة من الفعاليات ومن ضمنها كرنفال المأكولات في متاجر الجرينة والأنشطة الترفيهية، والتي استهدفت مختلف الفئات العمرية من سكان الشارقة وزوارها، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات التراثية في المنطقة الشرقية والوسطى.

وقال محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة: إن فعاليات دورة 2020 من عروض ربيع الشارقة، عكست رؤية الغرفة في إنعاش الحركة الاقتصادية، وإبراز الوجه الحضاري والتطويري للإمارة، مع توافر البنية التحتية والقوانين التشريعية الداعمة لمثل هذه الأحداث الترويجية التي تمتاز بها إمارة الشارقة.