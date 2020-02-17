«فينتك أبوظبي» ينطلق 24 نوفمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن سوق أبوظبي العالمي عن إقامة الدورة الرابعة من مهرجان «فينتك أبوظبي»، الحدث الأبرز في قطاع التكنولوجيا المالية، والذي يجمع أبرز لاعبي ومؤثري القطاع لمناقشة الأفكار والابتكارات واستعراض المبادرات الجديدة، في الفترة ما بين 24 و26 نوفمبر 2020.

ونظم سوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع شركة «أن باوند»، الدورة الثالثة من مهرجان «فينتك أبوظبي» في الفترة ما بين 21 و23 أكتوبر 2019، حيث حظي المهرجان بنجاح ومشاركة واسعتين من قبل مجتمع التكنولوجيا المالية كونه يعد الحدث الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجمع أكثر من 5000 مشارك من 74 دولة ومؤسسي 13 من أقوى شركات التكنولوجيا المالية عالمياً، إلى جانب 132 متحدثاً و111 شركة مشاركة في المعرض. وقد ضمت دورة 2019 العديد من الفعاليات المهمة منها منتدى الاستثمار وتحدي الابتكار وجوائز فينتك أبوظبي وتحدي فينتك 50 ومنتدى فينتك الحكومي.

ومن المقرر أن تقام الدورة الرابعة من فينتك أبوظبي 2020 على نطاق أوسع من الأعوام السابقة، حيث ستجذب أكثر من 7500 مشارك ومؤثر من القطاع إلى جانب 150 متحدثاً و125 مشاركاً في المعرض الذي يقام ضمن المهرجان.

وكما في كل عام، سيضم المهرجان، تحدي الابتكار الذي يحظى بإقبال واسع كونه يتيح الفرصة لشركات التكنولوجيا المالية المشاركة لتقديم حلولها المبتكرة لتقارير مشكلات تطرحها المؤسسات المالية والشركات والهيئات الحكومية المشاركة، حيث يهدف تحدي الابتكار إلى معالجة مشكلات يواجهها القطاع المالي في المنطقة من خلال التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية لإيجاد حلول مبتكرة.

وفي إطار جهودهم لاستقطاب المبتكرين، سيقوم سوق أبوظبي العالمي و«أن باوند» بسلسلة جولات حول العالم لإقامة مسابقات في أكثر من 30 مدينة عالمية لاختيار مبتكري حلول التكنولوجيا المالية. وستكون هذه السنة الأولى التي يتم فيها استضافة تحدي الابتكار في المختبر الرقمي، البيئة الرقمية التي يوفرها ويشرف عليها السوق، حيث سيتمكن المشاركون من استخدام المختبر الرقمي لاختبار وتطوير الحلول المبتكرة لإيجاد منتجات وخدمات جديدة واختبار نماذج الحلول بسرعة وفاعلية.

وسيرشح السوق فيما بعد 10 متأهلين من تحدي الابتكار لاستعراض حلولهم الجاهزة لتطرح للسوق، خلال مهرجان فينتك أبوظبي ، وسيحصل المتأهلون على منحة مالية تمكنهم من العمل مع الشركات والمؤسسات المشاركة في التحدي لتطوير حلولهم.