جمارك أبوظبي تحقق إنجازاً جديداً

المصدر: (أبوظبي - البيان)

شاركت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي في مؤتمر «أوراكل أوبن وورلد» الشرق الأوسط، والذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، معلنة عن أهم الإنجازات المحققة على المستوى التكنولوجي في إدارة رأس المال البشري.

وقامت شركة «أوراكل»، والتي تعتبر إحدى أضخم وأهم شركات تقنية المعلومات بشكل عام وقواعد البيانات بشكل خاص، بدعوة جمارك أبوظبي للمشاركة في الكلمة الافتتاحية في المؤتمر لعرض قصة نجاحهم المميز الذي حققوه في الأتمتة الشاملة لإدارة رأس المال البشري على السحابة الإلكترونية، حيث تم تكريم جمارك أبوظبي كأول جهة على مستوى العالم في تطبيق نظام روبوتات المحادثة الذكية والذي يطلق عليه المساعد الرقمي في إدارة رأس المال البشري، والذي من خلاله يمكن إشراك الموظفين في حوارات ذكية للتعامل مع النظام بطريقة استباقية ومخصصة مدعوماً بالذكاء الاصطناعي الذي يشرف على إدارة هذه الحوارات وتحليلها.

وحظيت جمارك أبوظبي على المرتبة الأولى من حيث كونها أول جهة حكومية في الشرق الأوسط تطبق الباقة الشاملة لإدارة رأس المال البشري والتي تحتوي على أدوات ذكية لإدارة الموارد البشرية وإدارة المهارات وأيضاً إدارة القوى العاملة، وبالتعاون مع شركة «أوراكل» نالت الجمارك المركز الأول من حيث كون المشروع هو أسرع مشروع في الشرق الأوسط منجز في زمن قياسي على مستوى شركة «أوراكل».