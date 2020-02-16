100 % إشغال مهرجان السعادة برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

واصلت فعاليات مهرجان السعادة في اليوم الثاني برأس الخيمة، استقطاب زوار الإمارة من مختلف الجنسيات والمراحل العمرية، للاستمتاع بالبرامج المخصصة للعائلة والسياح، على كورنيش جزيرة المرجان والتي شهدت فقرة الألعاب النارية لمدة 12 دقيقة مستمرة من الإثارة والمتعة، بالإضافة لمنطقة سوق السعادة في المهرجان الذي يضم مختلف المنتجات الموجهة لكل الأفراد بالإضافة لعربات الطعام وأجنحة الضيافة الإماراتية.

وأوضح محمد حسن السبب، مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة، مدير عام مركز رأس الخيمة للمعارض، أن المهرجان واصل تحقيق أهدافه باستقطاب آلاف الزوار خلال اليوم الأول والثاني بمنطقة الفعاليات، وخاصة منصة المسرح عبر العروض الفنية التي قدمتها فرق الجاليات.

وأشار إلى أن منطقة السوق سجلت نسبة إشغال 100 % من عربات الطعام التي حجزت مواقعها قبل فترة من انطلاق المهرجان، لافتاً إلى أن مركز رأس الخيمة للمعارض استقبل أكثر من 200 % من طلبات أصحاب عربات المطاعم الجاهزة لحجز مواقعهم من داخل الإمارة وخارجها، لافتاً إلى أن الأولوية كانت لأصحاب المشاريع الشبابية والوطنية.