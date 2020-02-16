الإمارات والمغرب يبحثان سبل تعزيز التعاون

المصدر: الرباط ـ البيان

في إطار سعي وزارة المالية إلى تعميق أواصر التعاون البناء مع مختلف دول العالم، وخلال زيارة وفد الوزارة إلى المملكة المغربية، اجتمع معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أخيراً مع نظيره محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية المغربي، وذلك في مقر وزارة المالية المغربية في الرباط.

وأكد معالي عبيد حميد الطاير حرص دولة الإمارات على تحقيق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات التنموية ذات الاهتمام المشترك. وقال معاليه: «تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة وإضافة للجهود المبذولة لتنمية العلاقات بين البلدين، نتطلع إلى مواصلة العمل مع المملكة المغربية لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي وتنمية آفاق الشراكة الاستراتيجية».