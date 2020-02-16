201 فرع لمجموعة اللولو العالمية بنهاية 2020

المصدر: أبوظبي - عبدالحي محمد

أكد يوسف علي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية أن المجموعة ستفتتح خلال العام الجاري 2020 نحو 14 فرعاً جديداً في الإمارات والسعودية ومصر لترفع عدد فروع المجموعة إلى 201 فرع تتواجد في 22 دولة.

وأشار يوسف علي في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» إلى أن المجموعة تعد اليوم من أكبر مجموعات تجارة التجزئة في منطقة الشرق الأوسط مشيراً إلى أنها تمتلك وتدير أكثر من مليون و104 آلاف متر مربع لتجارة التجزئة.

وأشار إلى أن المجموعة تولي دولة الإمارات الدولة الأم أهمية كبيرة في توسعاتها المستقبلية موضحاً أن المجموعة تدير اليوم 187 متجراً منها 77 متجراً بنسبة 41% في الإمارات، وافتتحت المجموعة نحو 15 فرعاً جديداً لها في الإمارات العام الماضي و8 فروع في عام 2018 ضمن فئتي متاجر هايبرماركت ومنافذ الخدمة السريعة، كما تخطط لتأسيس 22 مشروعاً جديداً في مختلف إمارات الدولة ضمن خطط التوسع.

ولفت إلى أن المجموعة ستفتتح خلال العام الجاري مركزين كبيرين في أبوظبي ومركزين في إمارة دبي أحدهما بمنطقة وادي السيليكون ومتجر في الشارقة إضافة إلى مركزين في المملكة العربية السعودية (الرياض وجدة) ومركزين في مصر كما تخطط المجموعة لفروع جديدة في مصر والهند ومنطقة الخليج.

ونوه يوسف علي إلى أن أهم ما يميز المجموعة ليس مبيعاتها الكبيرة وأرباحها وإنما الخبرة الواسعة بمشاريع تجارة التجزئة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والعالم حيث يعمل لديها أكثر من 50 ألف موظف، ويتولى فريق العمل لدى الشركة المتميز بخبراته الواسعة المشاريع المختلفة بدءاً من مرحلة التصورات المبدئية إلى توفير المواقع الاستراتيجية المتميزة، إلى التصميم والتطوير، إلى جانب عمليات التسويق وتشغيل المشروعات التي يقومون بالعمل عليها كما تقدم المجموعة حلولاً شاملة ومتكاملة ومتعددة الزوايا لتجارة التجزئة.

وجاءت تصريحات يوسف علي على هامش حفل نظمته شركة لاين للاستثمار والعقارات الذراع العقارية لمجموعة اللولو العالمية مساء أول أمس في مركز الوحدة مول لإطلاق بطاقة (لَـكَ) للهدايــا؛ وهي عبارة بطاقة مسبقة الدفع بقيمة 50 درهماً و100 درهم، يمكن التعامل معها تماماً مثل العملات النقدية من أجل شراء السلع من المتاجر المختارة لدى ثمانية مولات تابعة لشركة «لاين للاستثمار والعقارات»؛ كما تتوافر بطاقات (لَـكَ) أيضاً بكميات كبيرة للمؤسسات والشركات التي تتطلع لمكافأة فرق العمل لديها في نهاية العام.

وصرح واجب الخوري، مدير شركة لاين للاستثمار والعقارات أن هذه البطاقة تساعد مجموعة اللولو العالمية على التخطيط للعروض الترويجية وفقاً لأذواق العملاء، مشيراً إلى أن البطاقة تتوافر لدى مكاتب خدمة العملاء في المولات، ولا يتم فرض أي رسوم عند الحصول على تلك البطاقات.

ونوه إلى أن المجموعة تدرس إصدار بطاقات بمبالغ أكبر تصل لـ500 درهم أو ألف درهم، كما تدرس إصدار بطاقات تتمتع بنظام النقاط بحيث يستفيد المشتري منها بصورة أكبر كلما اشترى بمبالغ أكبر، كما سيتم الكشف عن مزايا أخرى وعروض جذابة لحاملي بطاقات (لَـكَ) قريباً.