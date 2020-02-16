ملتقى في الشارقة يبحث تنفيذ أحكام الوساطة العقارية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة حرص الدائرة على بناء علاقات وثيقة مع المجتمع العقاري في الإمارة، لدورهم الكبير والفعال في تنشيط السوق العقاري، وفتح آفاق جديدة أمامه، مشدداً على أهمية الالتزام بالقوانين والتعليمات ذات العلاقة التي تنظم هذا القطاع الحيوي لاقتصاد الإمارة، مبيناً أن التطور الكبير والنمو الفعال الذي يشهده السوق العقاري في الإمارة، التي أصبحت بيئة جاذبة للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها، من خلال توفير بيئة قانونية وتشريعية حاضنة للاستثمار العقاري، ومن بينها قرارات المجلس التنفيذي الأخيرة والمتعلقة بتنظيم شؤون الوساطة العقارية في إمارة الشارقة، وتنظيم بيع الوحدات في المشاريع العقارية.

محاضرة

جاء ذلك خلال الملتقى الذي عقدته دائرة التسجيل العقاري في الشارقة ويختص بالمكاتب والشركات العقارية العاملة في الإمارة تحت عنوان «الملتقى العقاري» في قصر الثقافة بالشارقة، وتضمن برنامج الملتقى محاضرة تعريفية بأحكام الوساطة العقارية في ضوء قرار المجلس التنفيذي رقم (28) لسنة 2018 بشأن تنظيم الوساطة العقارية في الشارقة، وقرار المجلس التنفيذي رقم (34) لسنة (2018) بشأن بيع الوحدات العقارية، حيث افتتح الملتقى عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، بحضور عبدالعزيز آل صالح مدير الدائرة بالشارقة، والمستشار حميد العبار مستشار الدائرة، بحضور عدد كبير من رؤساء ومديري شركات التطوير العقاري والمكاتب العقارية العاملة في الإمارة.

جائزة التميز

وتم خلال الملتقى الإعلان عن إطلاق جائزة «التميز العقاري» بفئاتها المختلفة التي ترعاها الدائرة، وتهدف إلى تحفيز السوق العقاري في الإمارة، ورفع مستوى التنافس بين الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع الحيوي لاقتصاد الدولة، وتتضمن جائزة التميز العقاري عدداً من الفئات المختلفة، ومنها فئة المكاتب العقارية، وفئة أفضل مجلس إدارة جمعية اتحاد الملاك، وفئة شركات التطوير العقاري، وفئة شركات خدمات الإشراف العقاري، حيث سيكون آخر موعد للمشاركة بالجائزة هو يوم 5 مارس القادم وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة في حفل خاص يوم 24 مارس القادم.