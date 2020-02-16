بيع وحدات مشروع عقاري في دبي بالكامل

المصدر: دبي - البيان

تمّ بيع كل الوحدات السكنية المطروحة أخيراً من «ماجد الفطيم» في حي «إيلان» السكني خلال أسبوعين فقط، وذلك بعد الإقبال الواسع من قبل المشترين الراغبين بحجز وحداتهم السكنية الفاخرة المؤلفة من ثلاث أو أربع غرف نوم في هذا الحي، الذي يشكل جزءاً من الوجهة المتكاملة متعددة الاستخدامات «تلال الغاف». وقد جذبت هذه المنازل، التي أُطلقت أواخر الشهر الماضي، الراغبين بالشراء من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ومختلف أنحاء العالم، إلى الحي السكني الأول في إطار مشروع «تلال الغاف».

وقال هوازن إسبر، الرئيس التنفيذي لمشاريع الوجهات المتكاملة في «ماجد الفطيم»: «إننا سعيدون بالتفاعل الإيجابي في السوق مع حي «إيلان» السكني الذي يتميّز بتصميم معاصر، بالإضافة إلى المساحات العامة المتكاملة والمرافق الترفيهية المتعدّدة التي يحتويها. منذ الأيام الأولى بعد إطلاقه، اجتذب «إيلان» اهتماماً كبيراً عبرت عنه الزيارات التي تلقاها مركز المبيعات الموجود في موقع المشروع، والذي جاء إليه العديد من المشترين ليتعرفوا على مخططه. هذا المجمع السكني يشجع قاطنيه على قضاء كل يومٍ وكأنه يوم عطلة، وكنتيجة طبيعية لذلك جاء هذا الاهتمام الكبير به».

خطة سداد ميسرة

وتبدأ الأسعار التنافسية للعقارات المباعة في «إيلان» من 1.26 مليون درهم للمنزل المؤلف من ثلاث غرف نوم، و1.53 مليون درهم للمنزل المؤلف من أربع غرف نوم. وترافق الإصدار الأول مع خطة سداد ميسرة لمدة ست سنوات، مع تسديد 40 بالمئة من قيمة العقار على مدى ثلاث سنوات بعد اكتماله، إضافة لخصم 50% على الرسوم الخاصة بدائرة الأراضي والمساحة في دبي.