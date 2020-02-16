أبوظبي تستضيف منتدى «أونكتاد» السابع وأسبوع التجارة الإلكترونية الآسيوي

المصدر: أبوظبي - البيان

تستضيف أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر 2020 الدورة السابعة من منتدى الاستثمار العالمي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، والأسبوع الآسيوي للتجارة الإلكترونية 2020.

وتأتي الاستضافة في إطار التعاون الوثيق بين وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي بالشراكة مع أونكتاد، حيث تم الإعلان الرسمي عن استضافة الحدثين العالميين أمس خلال فعاليات توقيع اتفاقية الاستضافة في مقر وزارة الاقتصاد بأبوظبي، والتي وقعها ممثلاً للجانب الإماراتي، نيابة عن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، فيما وقعها ممثلاً لأونكتاد موخيسا كيتويي الأمين العام للمؤتمر وذلك بحضور راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي.

وقال عبدالله آل صالح إن المنتدى العالمي السابع للاستثمار يعد منصة دولية فريدة من نوعها لتسهيل وضع السياسات والعمل المشترك لتحفيز الاستثمارات في مجالات التنمية.. وتأتي استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث العالمي كترجمة عملية للمكانة المرموقة التي تتبوؤها في خريطة الاستثمار والتجارة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتعكس مساهمتها المؤثرة في الجهود الدولية المبذولة للارتقاء ببيئة التجارة والأعمال وتدفقات الاستثمار.

من جهة أخرى، أشار وكيل الوزارة إلى أن اختيار العاصمة أبوظبي لاستضافة الأسبوع الآسيوي للتجارة الإلكترونية 2020 يؤكد المكانة متزايدة الأهمية التي تحققها دولة الإمارات في مجالات الاقتصاد الرقمي وتوفير البنى التكنولوجية والأطر القانونية والمؤسسية والخدمات التي تنظم قطاع التجارة الإلكترونية وتعزز نموه، وهو ما تعكسه العديد من المؤشرات العالمية ذات الصلة.