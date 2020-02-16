«الأوراق المالية» تُحدّد 4 مراحل رئيسة لترخيص الأنشطة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

حددت هيئة الأوراق المالية والسلع مراحل ترخيص الأنشطة لديها بأربع مراحل رئيسة، تتمثل في الموافقة المبدئية وإصدار أو تعديل الرخصة التجارية، واستيفاء قائمة التحقق من متطلبات الترخيص، وأخيراً صدور الترخيص.

ترخيص

وقالت الهيئة إن المرحلة الأولى تشمل تقديم طلب الموافقة المبدئية مرفقاً بخطة العمل لطالب الترخيص ومرفقاتها، ثم مناقشة الخطة مع فريق الترخيص والتعرف على شروط ومتطلبات الترخيص للنشاط بما في ذلك التحديات المتوقع مواجهتها، وذلك خلال 10 أيام عمل من تاريخ التقديم، على أن تقوم الهيئة بإعمال إجراءات داخلية للتحقق من مدى كفاءة وملاءمة الشركاء ومدى جودة أدلة العمل التي تم تقديمها، ليصدر بعدها قرار الهيئة بالموافقة المبدئية أو رفض الطلب خلال 15 يوم عمل.

وذكرت الهيئة أن المرحلة الثانية تشمل قيام الهيئة بإصدار خطاب عدم ممانعة لدائرة التنمية الاقتصادية لإصدار رخصة تجارية جديدة أو إضافة نشاط، ثم يقوم طالب الترخيص باستخراج الرخصة التجارية أو إضافة النشاط خلال 20 يوم عمل، وفي حال عدم قيام الطالب باستيفاء المطلوب خلال الفترة المحددة تقوم الهيئة بإبلاغ الجهات المعنية بإلغاء الموافقة المبدئية، وذلك لاتخاذ إجراءاتها بهذا الشأن.

مستندات

ونوهت الهيئة إلى أن المرحلة الثالثة يقوم فيها طالب الترخيص باستكمال كل المتطلبات والمستندات الواردة في قائمة التحقق وتقديم الطلب النهائي مكتملاً، بما فيها تعيين الوظائف الرئيسية، وتقوم الهيئة بفحص المستندات التي تم تقديمها وإعمال إجراءات التحقق من كفاءة وملاءمة الموظفين الرئيسيين لدى مقدم طلب الترخيص، وذلك خلال 20 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفى، ولن تنظر الهيئة في أي طلب غير مكتمل وسيعتبر مرفوضاً. وأكدت الهيئة أن المرحلة الرابعة والأخيرة يتم فيها إصدار الترخيص خلال 15 يوماً من استكمال إجراءات التحقق وفحص الطلب.