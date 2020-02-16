قياديات الأعمال يكافحن نمطية مكان العمل

المصدر: دبي- البيان

سلطت مجموعة من القياديات في مجال الأعمال خلال مشاركتهن في منتدى المرأة القيادية الاقتصادي العالمي الضوء على أهمية تمكين الموظفات وكذلك الحفاظ على توازن قوي بين الجنسين في مكان العمل.

وخلال مشاركتها في المؤتمر الذي نظمته نسيبة، أكدت سامية قنواتي، المدير المساعد للاتصال والشؤون الحكومية في شركة أليرجان الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، على أهمية مكافحة القوالب النمطية الجنسانية في مكان العمل والحاجة إلى زيادة مشاركة الموظفين، وشددت قنواتي على أهمية تمكين المرأة في مكان العمل لأن ذلك سوف يساعد الشركات على تلبية احتياجات قطاعاتها وتوفير خدمات على مستوى عالمي. وشددت قنواتي على أن التنوع والاندماج في مكان العمل يعدان عاملين حاسمين للنجاح والنمو مشيرة في الوقت نفسه إلى أن التنوع والاندماج لا يكفيان بل يجب أن يتخللهما العمل الجيد.

تحدي الذات

ودعت رشا هيبري، المدير المالي لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا والهند، المرأة إلى تحدي ذاتها والخروج من الإطار التقليدي الذي تعمل ضمنه لأن ذلك من شأنه أن يحقق لها النمو في عملها.

وأكدت رشا هيبري أن القطاع الذي تمثله ملتزم بتزويد النساء بكافة فرص النمو داخل الشركة بما يتيح لهن التقدم في وظائفهن والانتقال إلى شغل مناصب قيادية ونحن نقوم بذلك من خلال تشجيع النساء على خوض تجارب مهنية جديدة لم يختبرنها من قبل من أجل زيادة الإنتاجية وتعزيز الإبداع والابتكار وجعلهن أكثر مرونة لمواجهة التحديات المستقبلية التي قد تطرأ في حياتهن المهنية.