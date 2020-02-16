دبي تستضيف تحدي الرواد في سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «فين مارك كوميونيكيشنس» الجهة المبتكرة والمنظمة للمنافسة السنوية لقطاع الأعمال، عن تنظيم النسخة الثامنة من منافسة تحدي الرواد، والتي ستقام في دبي من 20 حتى 24 سبتمبر المقبل.

وقالت زهراء طاهر، المدير التنفيذي لـ«فين مارك كوميونكيشنس»: يسعدنا انضمام أي مؤسسة إلى حدثنا السنوي الذي يهدف بالمرتبة الأولى إلى تشجيع العمل الجماعي داخل المؤسسات وإعطاء الأفراد فرصة الإبداع والمشاركة خارج إطار العمل وأود الترحيب بجميع الأفكار والاقتراحات التي من شأنها تعزيز المنافسة وتطويرها. وتشهد المنافسة السنوية لقطاع الأعمال سنوياً مشاركة من قطاعات عدة في البحرين بغرض اختبار المعلومات العامة والمشاركة في ألعاب وتحديات من شأنها تعزيز روح الفريق الواحد بين المشاركين في قالب مسابقات يتألف من 4 أمسيات.