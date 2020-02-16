«دو للبث الفضائي» ضمن أفضل 17 محطة عالمياً

المصدر: دبي - البيان

تواصل دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، ترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل الشركات الإقليمية والعالمية الرائدة في توفير خدمات البث الفضائي على مستوى العالم، حيث تقدمت محطة البث الفضائي التابعة للشركة مرتبتين في التصنيف السنوي الذي تصدره جمعية البث الفضائي العالمية تحت عنوان «أفضل مشغلي محطات البث الفضائي للعام 2019»، لتحتل المحطة المرتبة 17 عالمياً كما تقدمت المحطة إلى المرتبة 5 ضمن تصنيف «أفضل 10 محطات مستقلة للبث الفضائي».

وقال فريد فريدوني نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة – حلول المؤسسات: «تمكنت محطتنا للبث الفضائي من خلال التزامها منذ أكثر من 15 عاماً بتزويد عملائها من وسائل الإعلام بخدمات وحلول بث عالية الجودة، من حجز مكانة مرموقة لها بين مصاف أفضل محطات البث الفضائي إقليمياً وعالمياً.

ونفخر اليوم بتقدم محطتنا للبث الفضائي مراتب عدة على سلم تصنيفات جمعية البث الفضائي العالمية، حيث يمثل هذا الإنجاز الجديد دليلاً على جودة وكفاءة خدمات وحلول الاتصال عالمية المستوى إلى جانب حرصنا المستمر على مواكبة أحدث التطورات في مجال البث الفضائي على الساحة العالمية. ونؤكد التزامنا بمواصلة بذل المزيد من الجهود لرفد عملائنا بخدمات بث مُدارة تتناسب مع متطلباتهم في العصر الرقمي وتتيح لهم الوصول إلى أسواق جديدة حول العالم».

آفاق التميز

ويعكس نجاح دو المتصاعد في خدمات البث الفضائي قدراتها المتنامية في القطاع الذي يشهد طلباً متزايداً في السنوات الأخيرة. ويمنح الإنجاز الشركة مزيداً من الزخم لمواصلة توفير حلول اتصال عالية الجودة والكفاءة للعملاء في البث والإعلام عبر محطاتها الحديثة للنقل الفضائي بدبي.

وتعتبر محطة دو للبث الفضائي الوحيدة في المنطقة التي يتم إدراجها في تصنيف جمعية البث الفضائي العالمية، لتتقدم من المرتبة 19 إلى المرتبة 17 في القائمة بعد ظهورها في هذه الفئة لأول مرة في تصنيف 2018 كما تقدمت الشركة أيضاً من المرتبة السادسة في 2018 إلى المرتبة الخامسة في 2019 في قائمة أفضل محطات البث الفضائي المستقلة.