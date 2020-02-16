غرفة عجمان تبحث التعاون مع تونس

المصدر: عجمان - البيان

استقبل عبدالله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، لطفي بن عامر قنصل الجمهورية التونسية ـ دبي، بهدف بحث التعاون المشترك وزيادة التبادل التجاري، واستعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بما يدعم التعاون الاقتصادي ويعزز الشراكة بين رجال أعمال الطرفين.

وحضر اللقاء بمقر غرفة عجمان محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع الترويج والاستثمار، ومروان حارب مدير إدارة الترويج والعلاقات الدولية في غرفة عجمان، ومن جانب القنصلية التونسية سامي حسان مدير الممثلية التجارية التونسية.

وأكد المويجعي أن حرص الغرفة على تنويع شراكاتها وتعاونها مع كافة الدول على كافة المستويات الصناعية والتجارية والزراعية لاسيما الدول العربية وذلك ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بهدف الاستفادة من الفرص والموارد المتاحة والعمل على زيادة نمو حجم التجارة البينية بشكل عام.

وشدد على ضرورة عقد اللقاءات المشتركة والمباشرة التي تضم رجال أعمال ومستثمرين من عجمان وتونس، لضمان تبادل الخبرات والشراكات وضرورة المشاركة في المعارض المتخصصة، موجهاً بعمل فعالية مشتركة تستهدف المهتمين بالقطاع الزراعي وفرصه الاستثمارية.