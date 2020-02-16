77 ملياراً أرباح 100 شركة وطنية بنمو 10 %

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

حققت 100 شركة وطنية مدرجة «مساهمة عامة وخاصة» أعلنت عن نتائجها السنوية أرباحاً صافية عن عام 2019 بلغت 76.78 مليار درهم بنمو 9.75% مقارنة بـ 69.95 مليار درهم في عام 2018.

ووفق مسح «البيان الاقتصادي» وبالتزامن مع نهاية المهلة المحددة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع لإفصاح الشركات عن بياناتها المالية أمس، بلغت أرباح 39 شركة وطنية مدرجة في سوق دبي 39.02 مليار درهم، بنمو 17.6% مقارنة بنحو 33.16 مليار درهم في 2018، فيما وصلت أرباح 64 شركة وطنية مدرجة في سوق أبوظبي إلى 37.7 مليار درهم بزيادة 2.6% مقارنة بنحو 36.79 مليار درهم في 2018.

ولم تعلن حتى الآن 12 شركة عن نتائجها المالية الكاملة 9 منها في سوق دبي تشمل «أرابتك» و«شعاع» و«ماركة» و«دريك آند سكل» و«الصقر للتأمين» و«اللاينس للتأمين» و«يونيكاي للأغذية» و«الوطنية للتأمينات» و«أمانات»، و3 في سوق أبوظبي للأوراق المالية تتضمن «بنك الاستثمار» و«بنك الشارقة» و«القدرة القابضة».

واستحوذ قطاع البنوك على نصيب الأسد من إجمالي الأرباح بعدما سجل 16بنكاً من أصل 18 بنكاً مدرجاً أرباحاً بنحو 46.4 مليار درهم، بزيادة 12% مقارنة بنحو 41.5 مليار درهم في 2018. وتشكل أرباح البنوك نحو 61% من إجمالي الأرباح.

ويعد «الإمارات دبي الوطني» الأكثر ربحية بعدما حقق أرباحاً تخطت عتبة 14.5 مليار درهم، ثم «أبوظبي الأول» 12.5 مليار درهم، يليه شركة «اتصالات» 8.69 مليارات درهم ثم «إعمار العقارية» 6.2 مليارات درهم.

واقتصر المسح على نتائج الشركات الوطنية فقط، ولم يتضمن نتائج الشركات مزدوجة الإدراج، وتشمل «جي أف إتش» و«مزايا» و«أجيليتي» أو الأجنبية، مثل «سوداتل» و«أريد» و«عمان والإمارات» و«أريج»، أو التي لا تفصح عن نتائجها لسنة كاملة، مثل «الفردوس».