دبي الوجهة الأولى لتجار التجزئة

المصدر: دبي- سيد صالح

وصفت مجلة «ئي كوميرس ماج» الفرنسية، دبي، بأنها الوجهة الأولى لتجار التجزئة العالميين، موضحة في تقرير خاص عن التجارة بشكليها التقليدي والإلكتروني في دبي، أن المدينة تعد رقم 1 عالمياً في استقطاب تجار التجزئة العالميين، حيث تستأثر بنحو 62 %.

وأضافت أن دبي اشتهرت بمراكزها التجارية، التي تبدو كما لو كانت مُدُنَاً متكاملة مستقلة بذاتها، حيث تضم أعلى نسبة تركيز على مستوى العالم للمتاجر ذات العلامات التجارية المرموقة، موضحة أن كبريات متاجر التجزئة الشهيرة عالمياً في مختلف أنواع السلع الاستهلاكية، تحرص على عرض أفكارها ومفاهيمها الجديدة في دبي.

وتطرق التقرير إلى سوق تجارة التجزئة في دبي، فذكر أن هذه السوق صارت في غضون بضع سنين فقط، واحدة من الأكثر جاذبية عالمياً لموزعي السلع، حيث إن تجارة التجزئة استأثرت بنسبة 27 % من الناتج المحلي الإجمالي لدبي في عام 2018، حيث تجاوزت قيمتها آنذاك 56 مليار دولار.