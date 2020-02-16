العالم يحتفي في دبي اليوم بربع قرن على «جلفود»

المصدر: دبي - بشار باغ

تتجه أنظار قطاع الأغذية والمشروبات العالمي اليوم إلى دبي بالتزامن مع الاحتفاء بالدورة الخامسة والعشرين لمعرض «جلفود» الذي رسخ مكانته باعتباره الفعالية السنوية التجارية الأكبر في قطاع المأكولات والمشروبات على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن يستقبل المعرض الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي بين 16 و20 فبراير المقبل أكثر من 5 آلاف جهة عارضة لتقوم باستعراض مئات الآلاف من خطوط الإنتاج لديها.

ويشكل معرض جلفود أهم ملتقى لقادة القطاع الغذائي في العالم، حيث يجتذب المعرض سنوياً أكثر من 100 ألف زائر من 200 دولة. وسيكون الابتكار السمة الأساسية المتميزة التي ستعتمدها الجهات العارضة في «جلفود 2020».

ويضم المعرض 120 جناحاً وطنياً تزخر بالعديد من المنتجات المتخصصة في 2020. ومن المتوقع أن يستقطب «جلفود 2020» إقبالاً عالمياً ضخماً سواء لحضور المعرض الرئيس أو برامج الفعاليات المصاحبة له، ولا سيّما في ظل بروز منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا كجهة رئيسة في قطاعي التصدير والاستيراد.

ويشمل هذا منصة «عالم الأغذية الحلال» العالمية. ويناقش الحدث عدة محاور أبرزها: كيف سيبدو قطاع الأغذية بعد 25 عاماً، وما الابتكارات المذهلة التي ستعيد تشكيل القطاع؟ وما الاتجاهات التي ستتحول إلى معايير للمستقبل؟

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