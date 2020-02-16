الإمارات الأولى إقليمياً في مؤشّر الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي-وائل الخطيب

تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي 2019، محتلة المرتبة 27 عالمياً متقدمة على تايوان وبلجيكا ومالطا وروسيا وآيسلندا وماليزيا وجنوب أفريقيا.

ويقيس المؤشر الذي تصدره شركة «Tortoise Intelligence» ومقرها لندن، مستوى الاستثمار والابتكار وتنفيذ الذكاء الاصطناعي. وحلت الإمارات في المرتبة الثالثة في مؤشر البنية التحتية الفرعي، فيما حلت في المرتبة 10 في البيئة التشغيلية، وتحت بند الاستثمار جاءت في المرتبة 3 في الاستراتيجية الحكومية، وجاءت في المركز 31 في المؤشر التجاري.

وعالمياً تصدرت الولايات المتحدة المؤشر، تلتها الصين ثم المملكة المتحدة وكندا في المرتبة الخامسة. وقال تقرير المؤشر إن الإمارات احتلت المركز السابع والعشرين، وهي البلد الوحيد في العالم الذي صاغ استراتيجية وطنية وعين وزيراً للذكاء الاصطناعي.