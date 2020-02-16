دبي ثامن أفضل وجهة عالمية للسفر 2020

المصدر: دبي-وائل الخطيب

احتلت دبي المرتبة الثامنة عالمياً ضمن أفضل 20 وجهة عالمية للسفر، في جوائز النجوم لعام 2020 والتي أطلقتها مجلة فوربس، متفوقة على طوكيو وروما وبانكوك والمالديف.

وقال التقرير: «في مدينة تشتهر بفخامتها يوجد دائماً شيء جديد ومبهج كل يوم، وعندما تستضيف دبي معرض إكسبو، سيكون ذلك الحدث الأول والأكبر الذي يتم تنظيمه في المنطقة».

ومن المتوقع أن يجذب، ملايين الزوار لمشاهدة أول أوبرا إماراتية، وأكثر من 200 موقع لتناول الطعام والشراب، وفن معماري جذاب. وتستعد المدينة لهذا الحدث بقائمة فنادق جديدة، مثل فندق ماندارين أورينتال جميرا والذي تم افتتاحه حديثاً، ذا رويال أتلانتس وأول فنادق سانت ريجيس في دبي.