«الأعمال الفلسطيني» بدبي يستشرف مستقبل التقنية

المصدر: دبي - البيان

أقام مجلس الأعمال الفلسطيني في دبي والمناطق الشمالية، المؤتمر السنوي الأول لتقنية المعلومات، تحت رعاية «ريتش القابضة». تم خلال المؤتمر استضافة عدد من الشركات الفلسطينية التي تعمل تحت مظلة اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية، والهدف الأساسي من المؤتمر هو الترويج لفلسطين كمركز لخدمات تقنية المعلومات والبرمجيات. وعبر عصام مصالحة سفير فلسطين في الإمارات عن فخره بالشباب الفلسطيني الذي دخل مجال التكنولوجيا وشتى العلوم بقوة واحترافية رغم ظروف الاحتلال.

وافتتح المؤتمر مالك ملحم رئيس مجلس الأعمال الفلسطيني ورئيس مجلس إدارة «ريتش القابضة»، وأكد في كلمته أن السوق الفلسطيني قادر على صناعة الخبرات والمنتجات المنافسة، وخصوصاً في مجال تقنية المعلومات، وأن الهدف من التسويق لفلسطين هو دعم الشركات.