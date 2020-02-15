ضغوط بيعية تهبط بالأسواق في أسبوع

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

هبطت أسواق الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الأخير من ماراثون النتائج السنوية، مع تعرضها لضغوط بيع استهدفت أسهماً قيادية في قطاعات العقار والبنوك والاتصالات، وذلك على الرغم من مشتريات انتقائية استهدفت بعض الأسهم التي حققت أرباحاً وتوزيعات جيدة.

وانخفض سوق دبي بنسبة 1.3% إلى 2733.7 نقطة على وقع تراجع أسهم البنوك والعقار، فيما ارتفعت أسهم النقل والاستثمار، وانخفض سوق أبوظبي 0.98% عند 5037.46 نقطة، بضغط نزول أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والسلع.

واستقطبت الأسهم سيولة أسبوعية 1.6 مليار درهم، موزعة بواقع 973.2 مليوناً في دبي، و673.7 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 912.7 مليون سهم، منها 663.9 مليوناً في دبي، و248.8 مليوناً في أبوظبي، من خلال 17.7 ألف صفقة.

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، إن الحذر استمر في الأسواق على وقع المخاوف من تأثر النمو الاقتصادي العالمي بتداعيات فيروس كورونا. وأضاف أن النتائج المالية للشركات المدرجة أظهرت أداءً مختلطاً في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون الإعلان عن التوزيعات النقدية السنوية، حيث من المتوقع أن نشهد المزيد من التذبذبات في الفترة القادمة بانتظار محفزات جديدة وسط ترقب لأسعار النفط.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 3.4% مع هبوط «إعمار العقارية» 3.25%، و«إعمار مولز» 3.41%، و«داماك» 5.56%، و«الاتحاد العقارية» 5.5%، و«ديار» 7.49%، و«أرابتك» 13.22%، وذلك في مقابل ارتفاع «إعمار للتطوير» 0.52%، فيما نزل قطاع البنوك 0.83% على وقع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 1.87%، فيما ارتفع «دبي الإسلامي» 0.18%. بينما ارتفع قطاع الاستثمار 0.58% مستفيداً من ارتفاع «دبي للاستثمار» 3.08%، و«شعاع كابيتال» 3.32%، فيما انخفض «دبي المالي» 7.27%، وزاد قطاع النقل 0.15% مع صعود «العربية للطيران» 4.03%، مع هبوط «أرامكس» 3.25%، و«الخليج للملاحة» 0.47%.

وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط مستقطباً 195.4 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 177.46 مليون درهم، ثم «جي أف أتش» بسيولة 95.7 مليون درهم. وحقق سهم «المدينة للتمويل» أكبر ارتفاع بنسبة 14.46% إلى 0.19 درهم.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، انخفض قطاع البنوك 1.25% مع تراجع «أبوظبي الأول» 1.33%، و«أبوظبي التجاري» 1.93%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.74%، وهبط قطاع العقار 0.97% مع انخفاض «الدار» 0.9%، و«رأس الخيمة العقارية» 2.05%.

كما انخفض قطاع الاتصالات 0.74% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وتراجع قطاع الطاقة 0.38% مع انخفاض «طاقة» 6.21%، و«أدنوك للتوزيع» 2.28%، فيما زاد «دانة غاز» 2.22%، وهبط قطاع الاستثمار 3.35% مع تراجع «الواحة كابيتال» 6%، فيما صعد «إشراق» 1.62%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً سيولة 177.7 مليون درهم، تلاه «اتصالات» بتداولات 89.3 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 86.4 مليون درهم.