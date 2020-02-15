ارتفاع أرباح «العين الأهلية للتأمين» إلى 57.7 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «العين الأهلية للتأمين» إلى 57.7 مليون درهم خلال عام 2019، بزيادة وصلت إلى 94.3% مقارنة بنحو 29.7 مليون درهم في عام 2018.

وقالت «العين الأهلية للتأمين» في إفصاح على سوق أبوظبي المالي إن إيراداتها وصلت إلى 1.15 مليار درهم، فيما بلغ صافي الربع التشغيلي نحو 116.84 مليون درهم.

وأشار الإفصلح إلى أن مجموع الموجودات في الشركة بلغ 4.47 مليارات درهم، فيما بلغت حقوق المساهمين نحو 1.2 مليار درهم.

من جانب آخر، حققت شركة «صناعات أسمنت الفجيرة» أرباحاً صافية تقدر بنحو 8.73 ملايين درهم خلال عام 2019، مقارنة بنحو 13.58 مليون درهم في عام 2018.

وأضافت الشركة، في إفصاح مماثل على سوق أبوظبي المالي، أن مبيعاتها وصلت إلى 512.2 مليون درهم خلال العام الماضي، فيما بلغت حقوق المساهمين نحو 1.029 مليار درهم.

واتفق مجلس إدارة الشركة على عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية في يوم 26 مارس القادم، وذلك بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، حيث من المقرر النظر في اقتراح عدم توزيع أرباح عن عام 2019.