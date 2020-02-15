4000 زائر بأول أيام مهرجان السعادة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

استقبل مهرجان السعادة بدورته الثالثة في رأس الخيمة، والذي ينظمه مركز رأس الخيمة للمعارض، أول من أمس، أكثر من 4000 زائر في أول أيامه، يأتي المهرجان ضمن مبادرات مركز معارض برأس الخيمة لنشر وتعزيز السعادة في المجتمع من خلال الفعاليات المقامة على كورنيش جزيرة المرجان ومركز الحمرا للمؤتمرات المخصص للحفلات الغنائية التي سجلت 100% من الحضور.

وافتتح فعاليات المهرجان على كورنيش جزيرة المرجان، محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، بحضور سعيد محمد الصياح النائب الأول للرئيس، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من مسؤولي ومديري الدوائر المحلية بالإمارة.

وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، أنه بناءً على توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، فإن مركز رأس الخيمة للمعارض يعمل على تحقيق استراتيجية تعزيز صناعة الفعاليات في الإمارة للمساهمة في الترويج لمختلف القطاعات الاقتصادية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بالإمارة، حيث تعد هذه الصناعة من أهم القطاعات المحركة للاقتصاد المحلي، لافتا إلى أن فعاليات المهرجان في دورته الثالثة تضم العديد من الأفكار والأهداف الرامية إلى توفير عوامل جذب للإمارة، مشيراً إلى أن رأس الخيمة تمتلك المقومات الكافية لأن تكون وجهة سياحية واستثمارية تعد من الأفضل بين مدن العالم.