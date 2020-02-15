55 مليار درهم محفظة دبي لصناعة الطيران

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

أكد فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران أن حجم أسطول الشركة الذي تديره أو تملكه يتجاوز 400 طائرة بقيمة تزيد على 55 مليار درهم، وتسعى الشركة بشكل دائم إلى الاستحواذ على طائرات جديدة لتعزيز مكانتها العالمية كمؤجر للطائرات من الدرجة الأولى.

وقال في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» إن 35% من عملاء الشركة من السوق المحلي، مشيراً إلى أن الشركة لديها ميزانية قوية وتعتبر واحدة من أقوى الميزانيات في هذا المجال، وخلال العامين الماضيين تمكنت الشركة من جمع نحو 22 مليار درهم من مصادر تمويل مختلفة.

وأضاف تارابور، أن الشركة تتوقع أداءً قوياً في 2020 بما يتوافق مع الأداء في السنوات الأخيرة، حيث تهتم الشركة بالطائرات ذات الممر الواحد وعريضة البدن، مشيراً إلى أن دبي لصناعات الطيران تستخدم جميع القنوات المتاحة لمواصلة توسعاتها والاحتفاظ بمركزها القوي في قطاع تأجير الطائرات بما في ذلك البيع وإعادة الاستئجار مع شركات الطيران والشركات المصنعة المباشرة، والشراكة مع المستثمرين عن طريق إدارة أصول الطائرات للمستثمرين من الأطراف الثالثة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران أن الشركة ستدرس فرص نمو غير عضوية في حالة ظهور فرص جذابة في الأسواق، مشيراً إلى أن أعمال التأجير التي تقوم بها الشركة تشمل 60 دولة وتعد الإمارات والشرق الأوسط أسواقاً أساسية للصناعة بشكل عام ولشركة دبي لصناعات الطيران بشكل خاص، حيث تستحوذ المنطقة على حوالي ١٠% من أعداد المسافرين.