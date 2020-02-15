دبي من أسرع المدن تطوراً وأكثرها جاذبية للمعيشة والعمل

المصدر: دبي-وائل الخطيب

عززت دبي مكانتها ضمن أسرع المدن تطوراً وأكثرها فرصاً للمعيشة والعمل في المؤشرات العالمية المختلفة. وحلّت الإمارة في المرتبة الأولى عالمياً ضمن قائمة أكثر الوجهات شعبية للمهاجرين من دول البلطيق التي تتمتع عادة بمستويات عالية من الهجرة.

وتشير التقديرات إلى أن 20% من اللاتفيين يعيشون في الخارج وكذلك نحو ١٧% من الليتوانيين و١٥% من الإستونيين، وفق «بلطيق تايمز» التي قالت إن هؤلاء وجدوا في دبي غايتهم، حيث توفر مستويات عالية من المعيشة وفرص العمل.

وأضافت الصحيفة، التي تصدر في ريغا عاصمة لاتفيا، إن دبي تعد واحدة من أسرع المدن تطوراً في العالم وهي تعج بالعديد من التطورات السكنية والتجارية الجديدة التي يجري العمل عليها الآن، وهي زاخرة بفرص عمل جمة. ويعد معدل البطالة من الأدنى عالمياً.

وتابعت الصحيفة اللاتفية، إن من بين مشاريع البناء الجارية هناك فندق سيل الضخم في دبي لاند المترامية الأطراف وتعتبر الآن واحدة من أكثر المدن تطوراً في أي مكان من العالم، بأطول مبنى في العالم، برج خليفة، من بين معالم أفقها.