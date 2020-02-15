توقعات من «إنفيديا» تنعش الاقتصاد

المصدر: عواصم - رويترز

فتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع في بورصة «وول ستريت» على صعود طفيف أمس بدعم من أسهم شركات صناعة الرقائق بعد أن صدرت إنفيديا توقعات مبيعات فصلية إيجابية، لكن المخاوف من الضرر الاقتصادي الناجم عن تفشي الفيروس التاجي كبحت المكاسب.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 17.16 نقطة بما يعادل 0.06 % إلى 29440.47 نقطة، وزاد ستاندرد آند بورز 4.14 نقطة أو 0.12 % مسجلاً 3378.08 نقطة، وصعد ناسداك 16.94 نقطة أو 0.17 % إلى 9728.90 نقطة.

وخلال التعاملات ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 % إلى المستوى القياسي المرتفع 431.42 نقطة، ويتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بعد ارتفاع بفعل حالة ارتياح في وقت سابق من الأسبوع.