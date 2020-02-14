دبي الأولى إقليمياً والــ 14 عالمياً في النفوذ الاقتصادي

المصدر: دبي ـ سيد صالح

صُنفت دبي في المركز الأول إقليمياً والـ 14 عالمياً على مؤشر المدن ذات النفوذ الاقتصادي لعام 2020، الصادر أمس عن «سي إي أو وورلد» الأمريكية. ورصدت المجلة من خلال المؤشر أبرز المدن ذات التأثير الاقتصادي على مستوى العالم، استناداً إلى النقاط التي حصلت عليها كل مدينة في كل معيار من 5 معايير تصنيفية.

وحصلت دبي على 82.77 نقطة في معيار «القوة الاقتصادية»، وعلى 87.35 نقطة في «التأثير المالي»، و89.11 نقطة في «التأثير السياسي والديموغرافي»، و59,65 نقطة في «جودة الحياة»، و55,98 نقطة في «التنافسية الاقتصادية».

وتفوقت دبي على زيوريخ التي جاءت في المركز 17 على المؤشر، وأمستردام (19)، وأوسلو (26)، وكوبنهاغن (27)، وروما (28)، ولوس أنجليس (29)، ولكسمبورغ (30). وكانت صدارة المؤشر من نصيب لندن، فيما جاءت نيويورك ثانية، وحلت طوكيو ثالثة.