مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 5.3 مليارات درهم .

حيث شهدت الدائرة تسجيل 1476 مبايعة بقيمة 2.5 مليار درهم، منها 127 مبايعة للأراضي بقيمة 700 مليون درهم و1349 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.8 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 69 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة جزر العالم ومبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة ند حصة.

وتصدرت اليفرة 3 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم والثالثة الثنية الخامسة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة مرسى دبي ومبايعة بقيمة 13 مليون درهم بالمنطقة نفسها.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 142 مبايعة بقيمة 192 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 133 مبايعة بقيمة 179 مليون درهم والثالثة مرسى دبي بتسجيلها 118 مبايعة بقيمة 266 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.8 مليار درهم منها 114 رهونات أراض بقيمة 2.6 مليار درهم و181 رهونات فلل وشقق بقيمة 200 مليون درهم، أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 1.2 مليار درهم ورهن في منطقة الجداف بقيمة 477 مليون درهم.