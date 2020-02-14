مفاجآت لزوار بوابة الشرق مول اليوم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

يحتفل بوابة الشرق مول، الوجهة العائلية المتميزة للتسوق والترفيه في أبوظبي، بيوم الحب حيث يستقبل المول زواره في الركن الخاص بيوم الحب ليلتقطوا الصور التذكارية برفقة مَن يحبون تحت قوس الأزهار في الفترة حتى الغد.

ويقوم مصور محترف اليوم بالتقاط أجمل الصور الفورية لزوار المول برفقة أحبائهم من الساعة 4:00 حتى الساعة 10:00 مساءً، والحصول على فرصة ليكونوا من بين أربعة رابحين محظوظين للفوز بقسائم شرائية من بوابة الشرق مول.

سيكون لرواد مواقع التواصل الاجتماعي حصتهم في الاحتفال بيوم الحب مع بوابة الشرق مول، من خلال نشر صورهم مع أحبائهم في ركن يوم الحب بالإضافة إلى قصة يوم الحب الخاصة بهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ومشاركتها مع بوابة الشرق مول، ليحظوا بفرصة الفوز بقسائم شرائية لأربعة رابحين محظوظين.

وتتميز احتفالات يوم الحب لهذا العام إذ يمكن للجميع المشاركة فيها والحصول على فرصة للربح بمجرد زيارة بوابة الشرق مول، وسيكون باستطاعة الزوار التمتع بمجموعة كبيرة من تجارب التسوق والطعام والترفيه.