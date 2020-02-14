18.3 مليار درهم تجارة أبوظبي الخارجية في نوفمبر

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

ارتفعت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي في نوفمبر الماضي إلى 18.3 مليار درهم مقابل 17.4 ملياراً لنوفمبر 2018 بزيادة تلامس المليار درهم وبنسبة 5.1%.

وأرجع تقرير أصدره مركز أبوظبي للإحصاء أمس الارتفاع إلى زيادة الواردات إلى 8.7 مليارات مقابل 7.9 مليارات في نوفمبر 2018 بزيادة نحو 800 مليون درهم وبنسبة 9.8%.

كما ارتفعت الصادرات غير النفطية من 5.18 مليارات درهم إلى 5.4 مليارات بزيادة 249 مليون درهم وبنسبة 4.8%، وقابله انخفاض في قيمة المعاد تصديره بنسبة 3.3% ليصل إلى 4.1 مليارات درهم بنهاية نوفمبر 2019.

وبلغت قيمة التجارة الخارجية عبر منافذ أبوظبي 194.4 مليار درهم من يناير- نوفمبر 2019 مقابل 207 مليارات خلال الفترة المقابلة من 2018 بانخفاض 12.6 مليار درهم وبنسبة 6.1%.

وتصدرت السعودية قائمة الشركاء التجاريين على مستويات التجارة الخارجية الثلاثة (واردات – صادرات – معاد تصديره) خلال نوفمبر حيث بلغ إجمالي تجارة أبوظبي مع السعودية 4.9 مليارات تليها الولايات المتحدة بنحو 1.27 مليار درهم ثم الصين بقيمة 1.16 مليار درهم ثم الكويت بقيمة 933 مليونا.

وتصدرت الولايات المتحدة في الواردات بـ 1.18 مليار درهم تليها السعودية بنحو مليار درهم ثم اليابان بقيمة 881 مليون درهم ثم المملكة المتحدة بقيمة 746 مليون درهم ثم الصين 579 مليونا.