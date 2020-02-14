«إس آند بي غلوبال»: %2 نمو سوق التأمين في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

قدّرت وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» نمو إجمالي سوق التأمين المكون من 62 شركة، بحدود 2% في العام 2019.

وقالت الوكالة إن عوامل رئيسية ستؤدي إلى رفع وتيرة نمو أقساط التأمين في العام 2020 مرتبطة باستمرار مشاريع البنية التحتية في أبوظبي ودبي والإمارات الأخرى.

بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في عدد القادمين إلى دبي لحضور فعاليات معرض إكسبو 2020، حيث من المتوقع أن يصل العدد إلى 25 مليون زائر على مدى 6 أشهر اعتباراً من 20 أكتوبر 2020. وستغطي شركات التأمين المحلية الفعالية وستوفر التأمين الصحي لعدد كبير من الزوار الأجانب.

كما أن تطبيق التأمين الصحي الإلزامي في الإمارات الشمالية يمكن أن يدعم نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في المدى القصير إلى المتوسط. وقالت الوكالة إنها تتوقع أن يبقى الأداء التشغيلي مربحاً، مع وصول إجمالي النسبة المجتمعة (الخسائر والنفقات) إلى نحو 93% ونسبة العائد على حقوق المساهمين إلى نحو 7.5% هذا العام.

وأشارت إلى أن تصاعد المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط واستمرار النزاعات التجارية بين بعض الاقتصادات العالمية الكبيرة، وغيرها من الأحداث كانتشار فيروس كورونا المستجد في ووهان الصينية، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع المخاطر المرتبطة بتقلبات قيمة الأصول في القطاع بالدول الخليجية.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض شركات التأمين الخليجية تستثمر جزءاً كبيراً من أصولها في الأسهم، والتي من الممكن أن تتأثر بالتقلبات المتزايدة لأسواق رأس المال بعد أن حققت نتائج قوية نسبياً في العام 2019.

وأضافت أن تشديد اللوائح التنظيمية مع رفع سقف رأس المال والاحتياطي بالإضافة إلى التحضيرات المكلفة استعداداً لتطبيق المعيار السابع عشر من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية - معيار محاسبي جديد سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من العام 2022 - (المعيار السابع عشر)، سيتطلب من شركات التأمين تطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات لديها والأنظمة الأخرى وزيادة الإنفاق اعتباراً من 2020.

وقالت: رغم هذه التحديات، لا تزال تصنيفاتنا الائتمانية مدعومة بالأوضاع الرأسمالية القوية لشركات التأمين. ونتوقع أن يتراجع تدريجياً الضغط الذي تتعرض له بعض شركات التأمين المصنفة لدينا مع قيام عدد من الشركات بتحسين ممارسات الرقابة الداخلية والحوكمة وتقليص المخاطر على محافظ أصولها.

رسملة قوية

وأشارت الوكالة إلى أن غالبية شركات التأمين التي تصنفها بالمنطقة تبقى تتمتع برسملة جيدة جداً، ما يظهر في تصنيفات القوة المالية القوية نسبياً، لأن العديد من شركات التأمين الخليجية التي نُصنّفها تعتبر من أكبر الشركات وأكثرها قوة في أسواقها.

إفصاحات أبوظبي

* تكبدت شركة «فودكو القابضة» خسائر بنحو 103.1 ملايين درهم في 2019، مقارنة بأرباح بلغت 59.36 مليوناً في 2018.

* قلصت شركة «أبوظبي لبناء السفن» خسائرها بعدما سجلت 5.86 ملايين درهم في 2019، مقابل نحو 125.14 مليون درهم في 2018.

* تحولت شركة «المستثمر الوطني» للربحية في 2019، بنحو 5.89 ملايين درهم، مقابل خسائر مقدارها 7.05 ملايين درهم في عام 2018.

* وصل صافي أرباح شركة «الشارقة للتأمين» إلى 14.7 مليون درهم في 2019 مقارنة بنحو 16.37 مليون درهم في 2018.

* تكبدت شركة «الخزنة للتأمين» خسائر بنحو 13.94 مليون درهم في 2019، مقابل خسائر بنحو 13.91 مليون درهم في 2018.

* تراجعت خسائر شركة «رأس الخيمة للدواجن» إلى 4.8 ملايين درهم في 2019، مقابل خسائر 7.7 ملايين درهم في 2018.

* تقلصت خسائر شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» إلى 564 مليون درهم في 2019، مقابل خسائر بنحو 617.8 مليون درهم في 2018.

* حققت شركة «الاتحاد للتأمين» أرباحاً بلغت 21.468 مليون درهم في 2019، مقابل نحو6.197 ملايين في 2018.

* سجلت شركة «الفجيرة الوطنية للتأمين»، أرباحاً بقيمة 31.2 مليون درهم في 2019، مقابل أرباح بلغت 31.45 مليوناً في 2018.

* ارتفعت أرباح شركة «رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض» بنسبة 49% إلى 19.4 مليون درهم، في 2019، مقابل 13 مليون درهم في 2018.

* ارتفعت أرباح الشركة الوطنية للتكافل «وطنية» إلى 13.3 مليون درهم في 2019، مقارنة بنحو 12.34 مليون درهم في 2018.

* انخفضت خسائر شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء «بلدكو» إلى 37.02 مليون درهم في 2019، مقارنة بنحو 66.36 مليوناً في 2018.

* سجلت «مجموعة الشارقة» خسائر بنحو 15.2 مليون درهم في 2019، مقابل خسائر بنحو 8.05 ملايين في 2018.

* ارتفعت أرباح شركة «دار التمويل» إلى 22.4 مليون درهم في 2019، مقارنة بنحو 17.84 مليون درهم في 2018.

* زادت الأرباح الصافية لشركة «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» إلى 168.67 مليون درهم في 2019، مقارنة بنحو 151.16 مليوناً في 2018.

* نمت الأرباح الصافية لشركة «دار التأمين» إلى 16.16 مليون درهم في 2019، مقارنة بنحو 10.64 ملايين درهم في 2018.

* تكبد «البنك العربي المتحد» خسائر بنحو 470.75 مليون درهم في 2019، مقارنة بأرباح بنحو 77.2 مليون درهم في 2018.

* انخفضت الأرباح الصافية لشركة «البحيرة الوطنية للتأمين» إلى 22.05 مليون درهم في 2019، مقارنة بنحو 35.49 مليوناً في 2018.

* انخفضت الأرباح الصافية لشركة «أركان» لمواد البناء إلى 45.68 مليون درهم في 2019، مقارنة بنحو 53.46 مليوناً في 2018.

* زادت أرباح شركة «منازل» إلى 240.6 مليون درهم في 2019، مقارنة بنحو 230.7 مليوناً في 2018.

إفصاحات دبي

* قالت شركة دي إكس بي إنترتينمينتس إن مقدار الخسائر المتراكمة 5.2 مليارات درهم، تشكل 64% من رأسمالها البالغ 8 مليارات.

وأوضحت أن أبرز الأسباب الرئيسية الخسائر التشغيلية لمرحلة ما قبل افتتاح المنتزهات الترفيهية والبالغة 760 مليوناً والتي تعادل 15% من إجمالي الخسائر المتراكمة.

* قفزت أرباح شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) إلى 9.62 ملايين درهم بنهاية العام الماضي مقارنة بـ1.47 مليون درهم بنهاية 2018.

* حققت شركة دار التكافل أرباحاً 4.46 ملايين درهم خلال 2019.

* سجلت أملاك للتمويل تراجعاً بالخسائر إلى 152 مليون درهم بنهاية 2019 مقابل 272.42 مليونا في نهاية 2018.

* حققت شركة الاتحاد العقارية خسائر 218.8 مليون درهم بنهاية العام الماضي مقارنة بأرباح 62.33 مليون درهم في 2018.

* أعلنت شركة الخليج للملاحة عن خسائر 327 مليون درهم بنهاية العام الماضي مقابل 40 مليوناً بنهاية 2018.

* ارتفعت أرباح مصرف السلام المدرج ببورصتي دبي والبحرين بنسبة 14% بالغاً 21.1 مليون دينار بحريني بنهاية العام الماضي مقارنة بـ18.5 مليون دينار بحريني بنهاية عام 2018، أوصى مجلس إدارته بتوزيع 4% نقداً ومنحة بالنسبة ذاتها.