14.8 مليار درهم مبيعات إعمار للتطوير 2019

المصدر: دبي ـ البيان

حققت شركة «إعمار للتطوير»، التي تمتلك «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، نتائج قوية بنهاية العام 2019.

وذلك رغم التحديات التي شهدها القطاع خلال تلك الفترة، إذ سجّلت الشركة مبيعات عقارية بقيمة 14.84 مليار درهم في 2019.

وأطلقت «إعمار للتطوير» 22 مشروعاً سكنياً جديداً خلال العام 2019 في أنحاء مختلفة ضمن مجمّعاتها في دبي، باعت منها الشركة ما يصل إلى 70% حتى الآن، لتسجل بذلك مبيعات في الوحدات العقارية قيد الإنجاز بقيمة 33.6 مليار درهم، وهو ما يعكس مستوى الإيرادات التي سيتم تسجيلها خلال فترة الثلاث إلى الأربع سنوات المقبلة. وبلغ صافي أرباح الشركة 2.7 مليار درهم.

وسلّمت الشركة حوالي 6500 وحدة سكنية في العام 2019 في مجمّعات رئيسية تشمل «دبي هيلز استيت»، و«خور دبي»، و«المرابع العربية»، و«وسط مدينة دبي».

قال محمد العبّار رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير»: يعتمد نهجنا في «إعمار» على وضع عملائنا على رأس أولوياتنا، وهو الأمر الذي نركّز عليه دوماً، ما يدفعنا إلى تحقيق معدلات مستقرة من النمو عاماً بعد عام رغم الظروف والتحديات التي يشهدها السوق.

ونقوم بصياغة أهداف الشركة بناءً على رؤية المستثمرين والعملاء على حد سواء، حيث نقوم باستطلاع توقعاتهم ونعمل على تلبية متطلباتهم على نحوٍ مستمر.

وتنفيذاً لتلك السياسة، فإننا نواصل العمل على التوسّع في أنشطة الشركة لإثراء تجربة عملائنا من خلال تقديم منتجات وابتكاراتٍ جديدة.

نحن مستمرون في نهجنا القائم على تعزيز نمط الحياة العصرية لعملائنا من خلال توفير أفضل المرافق والخدمات على أعلى المستويات، ونضع على رأس أولوياتنا استقطاب أفضل الكوادر البشرية للاستمرار في تحقيق أهداف الشركة، إضافةً إلى بذل أقصى جهد في العناية بمشاريعنا وكيفية إدارتها.