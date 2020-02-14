«دبي الصناعية» تستعرض أهمية الأمن الغذائي خلال «جلفود»

المصدر: دبي - البيان

تعتزم مدينة دبي الصناعية، إحدى أكبر المراكز الصناعية في دبي، والتابعة لمجموعة «تيكوم»، تسليط الضوء على دورها الريادي في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات، ودفع عجلة النمو في قطاع الصناعات المتقدمة والمستدامة، خلال الدورة الجديدة من فعاليات «جلفود»، أكبر معرض سنوي لتجارة الأغذية والمشروبات في العالم.

وبعد انطلاقتها الناجحة في معرض «جلفود» العام الماضي، تعود سلسلة «حوارات مدينة دبي الصناعية» للانعقاد في إطار دورة المعرض لهذا العام، خلال الفترة بين 16 - 20 من فبراير في مركز دبي التجاري العالمي.

ريادة عالمية

وقال سعود أبو الشوارب، مدير عام مدينة دبي الصناعية: تسعى الإمارات إلى الريادة العالمية في مجال الأمن الغذائي بحلول 2051، وتسهم مدينة دبي الصناعية بدور رئيس في تطوير القطاع الصناعي المتقدم لتحقيق هذه الرؤية والمساهمة بتعزيز اقتصاد دبي المستدام والقائم على المعرفة والابتكار.

وأضاف: نحرص على دعم جهود شركاء أعمالنا لتسريع نمو قطاع صناعي ولوجيستي مستدام ومتقدم من خلال توفير مجتمع أعمال يغذي المواهب والابتكار ويسهل ممارسة الأعمال.

مشاركات

من جانب آخر، تتبنّى شركة «تتراباك» في المعرض، نهجاً جديداً لأعمالها من خلال مبادرة «Planet Positive»، وهي مبادرة تحث العاملين في مجال الأطعمة والمشروبات على الانتقال إلى اقتصاد دائري منخفض الكربون.

وقال خالد إسماعيل، نائب الرئيس للاتصالات في أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا لدى تتراباك: كوننا شركة ناشطة في مجال الصناعات الغذائية، فإنه من واجبنا العمل على تحسين تأثير أعمالنا على البيئة المحيطة بنا وعلى حياتنا وكوكبنا. في سياق متصل، تشارك وكالة التجارة الإيطالية في المعرض من خلال «مختبر الطعام».

والذي سيستضيف كوكبة من أشهر الطهاة الإيطاليين ومجموعة من الطهاة المتخصصين في الأطباق الإيطالية العريقة.

كما تشارك شركة «دل مونتي» في المعرض. وقال محمد عباس، نائب الرئيس لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشركة: ستستفيد الشركة من مشاركتها في هذا الحدث لطرح مجموعات جديدة من المنتجات والخدمات.