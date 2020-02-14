غرفة دبي تعزز تعاون الشركات «الناشئة» و«الرائدة»

المصدر: دبي - البيان

نجحت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، في جمع عدد من الشركات الناشئة في مشاريع مشتركة مع عدد من الشركات الرائدة في الدولة.

وذلك في ختام الدورة الرابعة من برنامجها «شبكة شراكات الأعمال»، الذي يهدف للاستعانة بحلول تقدمها الشركات الناشئة لمعالجة تحديات تواجهها الشركات الرائدة العضو في البرنامج.

وجرى الإعلان عن التعاون الجديد خلال مشاركة «دبي للمشاريع الناشئة» في «مؤتمر ستيب 2020»، والذي اختتمت فعالياته مؤخراً في مدينة دبي للإنترنت.

حيث يعتبر أحد أكبر تجمع لقطاعات التكنولوجيا والرقمنة والتسلية والترفيه في المنطقة.

وشارك في الدورة الرابعة من برنامج شراكات الأعمال 3 شركات رئيسية رائدة في دبي، هي بنك الإمارات دبي الوطني، و«ميديكلينك» الشرق الأوسط وشركة «سوميتومو كوربوريشن الشرق الأوسط»، في حين تقدمت أكثر من 100 شركة ناشئة للمشاركة في الدورة الحالية للبرنامج.

تقييم

وقامت الشركات الرئيسية خلال المؤتمر بتقييم الشركات الناشئة التي تأهلت للبرنامج، والتي بلغ عددها 21 شركة ناشئة.

حيث قام المتأهلون للبرنامج بعرض حلولهم المبتكرة لمعالجة التحديات التي تواجهها إحدى هذه الشركات الرئيسية الثلاث.

واتفق بنك الإمارات دبي الوطني على التعاون مع مشروع «كلوديا»، وشركة «دفر»، و«باس بادو»، ومشروع «أركاب»، وذلك في عدد من المشاريع التي تشمل استخدام حلول مبتكرة لتعزيز الكفاءة في مجال المشتريات.

واتفقت «ميديكلينك» الشرق الأوسط على التعاون مع شركة «نيرموشين»، وشركة «هيلثيغو»، وشركة «إتيرنيتي ميديسين»، وشركة «إنستابراكت»، فيما يتعلق بحلول وبرامج مبتكرة لتحسين وتعزيز الرعاية الصحية للمرضى.

جذب الشركات

وأكدت ناتاليا سايشيفا، مديرة ريادة الأعمال في غرفة دبي، أن برنامج «شبكة شراكات الأعمال» نجح في هذه الدورة بجذب الشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم.

حيث بلغت نسبة المشاركات من خارج الإمارات 40% من إجمالي المشاركات، مؤكدة مكانة دبي المرموقة كوجهة رائدة ومركز عالمي لأصحاب المشاريع الناشئة.