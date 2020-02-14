«طيران الإمارات» تكمل 30 عاماً على خط الرياض

المصدر: دبي - البيان

احتفلت «طيران الإمارات» بمرور 30 عاماً على بدء خدمتها إلى الرياض.

حيث نقلت منذ انطلاق رحلتها الأولى إلى عاصمة السعودية في فبراير 1990، أكثر من 8 ملايين مسافر، ما عكس الروابط القوية بين الإمارات والمملكة.

وتشكل الرياض إحدى بوابات «طيران الإمارات» الرئيسة في السعودية.

وكانت الناقلة قد استهلّت خدمتها إلى عاصمة المملكة برحلتين أسبوعياً بطائرات بوينغ 727، وفي عام 1997 بدأت خدمة المدينة بطائرات بوينغ 777. وفي عام 2009، أصبحت هذه الخدمة يومية لتلبية الطلب المتزايد.

وفي عام 2011، أصبحت الناقلة تخدم الرياض برحلتين يومياً، وارتفع العدد إلى ثلاث رحلات يومياً في عام 2012. وفي عام 2013، أطلقت «طيران الإمارات» رحلة يومية رابعة إلى الرياض.

وتخدم الناقلة حالياً إحدى رحلاتها اليومية إلى الرياض بطائرات بوينغ 777-300ER المجهزة بمنتجات الدرجة الأولى الجديدة ورحلة يومية أخرى بطائرات الإيرباص A380.

محطة مهمة

وقال عادل الغيث، نائب رئيس أول «طيران الإمارات» للعمليات التجارية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وآسيا الوسطى:

تمثل الرياض محطة مهمة لنا في السعودية والمنطقة، ويسرنا أن نحتفل بمرور 30 عاماً على إطلاق خدماتنا إلى هذه المدينة،.

ونحن نفخر بدورنا البارز في تسهيل سفر عملائنا من رجال الأعمال والسياح إلى مختلف دول العالم عبر مقرنا الرئيس في دبي.

وأضاف عادل الغيث: عملنا خلال العقود الثلاثة الماضية على توفير خدمات جديدة إلى الرياض، وقدمنا منتجات حائزة جوائز عالمية لعملائنا على الأرض وفي الأجواء.

وقد تجلّى التزامنا تجاه المدينة في عدد كبير من المناسبات، فشغلنا على سبيل المثال طائرة A380 إلى الرياض مرتين لمشاركة المملكة احتفالاتها باليوم الوطني.

، كما شاركنا في العام الماضي في أول معرض دولي للطيران في المملكة، وعرضنا إحدى طائراتنا الإيرباص A380. ونشغل اليوم إحدى رحلاتنا اليومية بطائرات بوينغ 777-300ER الجديدة وأخرى بطائرات الإيرباص A380.

شحن جوي

وتلعب «الإمارات للشحن الجوي» دوراً مهماً في ربط السعودية مع مختلف دول العالم. وخلال السنوات الخمس الماضية، نقلت أكثر من 138 ألف طن من البضائع من وإلى الرياض.

وشملت أبرز الواردات الشحنات العامة واللحوم المبردة والأجهزة الإلكترونية، في حين تضمنت الصادرات الشحنات العامة والأغراض الشخصية.

وبالإضافة إلى الرياض، تشغل الإمارات للشحن الجوي رحلات إلى الدمام والمدينة المنورة وجدة، وقد نقلت أكثر من 365 ألف طن من البضائع من وإلى المملكة منذ يناير 2015.

وتلبية لطلب العملاء المتنامي ولتوفير قدرة شحن إضافية للشركات الخارجية الراغبة بإرسال شحنات إلى الرياض، أطلقت «الإمارات للشحن الجوي» مساري شاحنات في السعودية يصلان الدمام والمدينة المنورة مع الرياض.

برنامج

ويسعى «سكاي واردز طيران الإمارات»، برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين، إلى توفير القيمة والخيارات والمرونة للأعضاء البالغ عددهم 574 ألفاً في الرياض يستفيدون من أميالهم لحجز فنادق أو الاستمتاع بتجارب سفر وشراء وترفيه فريدة.

وأطلق البرنامج مؤخراً تطبيق «سكاي واردز إيفريداي»، الذي يعتمد على موقع المستخدم ويتيح المجال أمام الأعضاء لكسب الأميال في أي وقت وفي مختلف متاجر التجزئة والترفيه والمطاعم والمقاهي التي يفضلونها داخل الإمارات.

ويكسب الأعضاء الأميال مع تطبيق «سكاي واردز إيفريداي» خلال التسوق وتناول المأكولات ومعالجات السبا خلال عطلة نهاية الأسبوع وحضور الأفلام في دور السينما والمزيد من التجارب لدى أكثر من 250 علامة تجارية وألف متجر في الإمارات.

ويحصل الأعضاء على تحديث فوري لأميالهم المكتسبة، ما يتيح لهم إنفاقها على الرحلات والترقيات بشكل مباشر.

ويستمتع المسافرون على رحلات طيران الإمارات بمستويات الخدمة الرفيعة التي اشتهرت بها الناقلة.

والتي يوفرها أفرادُ أطقم متعددو الجنسيات، بالإضافة إلى تناول تشكيلات من أشهى الوجبات، ومنها الأطباق الخليجية مثل الكبسة والمجبوس، والتمتع بخيارات ترفيهية واسعة عبر نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية.

ويوفر النظام أكثر من 4500 قناة تلفزيونية وإذاعية حسب الطلب، تعرض أحدث الأفلام والبرامج التلفزيونية والألعاب والكتب المسموعة والموسيقى من جميع أنحاء العالم.