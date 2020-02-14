%6.8 نمو إيرادات المنشآت الفندقية بأبوظبي 2019

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية بإمارة أبوظبي نحو 5.83 مليارات درهم خلال 2019، بنمو نسبته %6.8 تقريباً مقارنة مع 5.46 مليارات درهم في العام 2018.

وكانت أبوظبي شهدت تنظيم العديد من الفعاليات خلال العام الماضي، ومنها بطولة كأس آسيا، ومعرضا أيدكس ونافدكس والألعاب الأولمبية الخاصة ورالي الاتحاد الدولي للسيارات ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب وأسبوع أبوظبي للتحدي، وغيرها من الأنشطة الأخرى، ما انعكس بآثاره الإيجابية على القطاع.

ويتضح من خلال البيانات المجمعة عن نشاط القطاع أن 54.9% من إجمالي الإيرادات كان مصدرها إيرادات الغرف، في حين جاءت بقية النسبة من خدمات الطعام والشراب والخدمات الأخرى. وبلغت قيمة إيرادات الغرف نحو 3.2 مليارات درهم خلال العام 2019 بزيادة نسبتها 11.1% مقارنة مع 2.88 مليار درهم في العام 2018.

وكان الربع الأول من العام الماضي شهد ارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية إلى 1.72 مليار درهم مقارنة مع 1.485 مليار درهم في الربع ذاته من العام 2018، وواصلت الإيرادات ارتفاعها خلال الربع الثاني من 1.165 مليون درهم إلى 1.21 مليار درهم في نفس فترة المقارنة.

وفي الربع الثالث من العام 2019 بلغت قيمة الإيرادات 1.05 مليار درهم مقارنة مع 1.04 مليار درهم في الربع المقابل من 2018، وشهد الربع الأخير من العام ارتفاعها من 1.774 مليار درهم إلى 1.83 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها.