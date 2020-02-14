«إمباور» تشارك بورش عالمية لتعزيز الخبرات

المصدر: (دبي ـ البيان)

تشارك مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، في ورش عمل متخصصة في الطاقة تجري في إطار أعمال مؤتمر الطاقة العالمي 2020 IDEA CAMPUS ENERGY في الولايات المتحدة.

وتستهدف تلك الورش مواضيع عدة من بينها التوزيع الحراري فضلاً عن الارتقاء بتصميم أنظمة تبريد وتدفئة المناطق على نحو يواكب المتطلبات والمتغيرات العالمية.

وتستمر أعمال المنعقد في كولورادو الأمريكية تحت شعار «القدرة على التغيير» حتى اليوم، وتنظمه الجمعية الدولية لتبريد المناطق التي تضم في عضويتها 2400 خبير من 30 دولة.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور» إن المؤسسة حريصة على تبادل الخبرات مع كل الأطراف العاملة في صناعة التبريد، فضلاً عن عرض تجربتها الفريدة على هذا الصعيد من خلال مشاركتها في الحدث.

مضيفاً أن أنظمة طاقة تبريد وتدفئة المناطق تحظى باهتمام السلطات الحكومية في أغلب دول العالم كونها تمثل العصب الرئيسي لأداء فاعل ومستدام في مختلف القطاعات والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.