«دولفين مارين» تشارك في «إيجيبس» بمصر

المصدر: (القاهرة - البيان)

شاركت مجموعة شركة «دولفين مارين» المتخصصة في مجال معدات وخدمات السلامة البحرية، والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، في معرض مصر الدولي للبترول «إيجيبس 2020»، والذي اختتم أعماله أمس في القاهرة. وتعد هذه المرة الأولى التي تشارك فيها «دولفين مارين» في المعرض، ما يعزز حضور الشركة المتزايد في هذه الصناعة.

وباستضافة هذا الحدث لأكثر من 450 شركة عالمية، ومشاركة ما يزيد على 30000 من الحاضرين، رسخ معرض «إيجيبس» مكانته كبوابة لسوق النفط والغاز في شمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.

وقال المهندس حسين الباجوري، المدير التنفيذي لمجموعة «دولفين مارين»: يعتبر معرض «إيجيبس» معروفاً باعتباره منصة تجارية قوية تعزز النمو داخل مصر وشمال أفريقيا لكل الأعمال والقطاعات البترولية، من أجل ذلك نتطلع إلى المساهمة في هذا التطور الذي تشهده صناعة النفط والغاز، جنباً إلى جنب مع العديد من الشركات التي ستعرض مشاريع ومنتجات تكنولوجية وخدمات جديدة.