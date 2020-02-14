إطلاق نظام للمؤسسات المالية في الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

كشفت شركة «إنتلكت ديزاين آرينا ليمتد» عن إطلاق نظام جديد هو «آر إم أوفيس 2020» لإدارة العلاقات، لجميع المصارف والمؤسسات المالية في أنحاء الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتعمل «إنتلكت ديزاين آرينا ليمتد» مع المؤسسات المالية مثل بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي الإسلامي وعدد قليل من المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة فيما يتعلق بالمعاملات المصرفية والمنتجات المصرفية الاستهلاكية.

ويعتبر «آر إم أوفيس 2020»، وهو جزء أساسي من «ويلث كيوب»، منصة مدمجة بالكامل صُممت لتمكين مدراء العلاقات. وتتيح (ويلث كيوب)، المبنية وفق هيكل تصميمي مكون من 6 مكاتب و23 طاولة مكتبية و136 جهازاً، تطبيق التحول الرقمي الكامل لنموذج التشغيل المستهدف القائمة على العلاقات لأعمال الإدارة الرقمية للثروات. كما تعِد (ويلث كيوب) بتحقيق زيادة سنوية في الإيرادات تبلغ 20% لعام 2020 وتخفيض كلفة هذه الإيرادات بنسبة 20%.