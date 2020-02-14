عزيزي للتطوير العقاري تنجز 3 آلاف وحدة تقريبًا في 2020

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري خططها لإنجاز ما يقارب 3 آلاف وحدة في 10 مبانٍ خلال العام الجاري.

وتشمل المشاريع التي سيتم إنجازها في 2020: «فاريشتا» و«شايستا» و«ستار» و«بلازا» في الفرجان. وقد تم افتتاح «سامية» في وقت سابق من يناير الماضي.

إضافة إلى «مينا» على هلال نخلة جميرا، و«أورا» في جبل علي، وعدد من المباني في المرحلة الأولى من «ريفييرا» في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم.

وستركز عزيزي على تسليم مجموعة كبيرة من الوحدات المباعة عبر 54 مشروعاً قيد الإنجاز بدءاً من 2020 وحتى 2023.

وتعد الفرجان موقعاً استراتيجياً صاعداً يمتاز بسهولة الربط مع مختلف أرجاء الإمارة. وأنجزت عزيزي بالفعل 13 مشروعاً في هذه المنطقة الناشئة. وبعد إنجاز 284 وحدة في «سامية» خلال يناير الماضي، سيتم الانتهاء من المباني الأربعة الأخرى نهاية العام الجاري، لتوفر مجتمعة 478 وحدة. وسينتهي العمل هذا العام في «مينا» الذي يوفر 178 وحدة على هلال نخلة جميرا في النصف الأول من 2020.

ومن المقرر أيضاً الانتهاء من «أورا» هذا العام، الذي يتم تطويره وسط المنطقة الحرة بجبل علي. وستشهد المرحلة الأولى من مشروع ريفييرا، المكوّن من 71 مبنى في مدينة محمد بن راشد، العديد من الإنجازات هذا العام. ووصلت نسبة الإنجاز بالمرحلة الأولى إلى 55%، وتم بيع 95% من الوحدات فيها مسبقاً.