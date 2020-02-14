تعاون بين «النقد العربي» وألمانيا

المصدر: (أبوظبي- البيان)

تم أمس التوقيع على مذكرة التفاهم بين صندوق النقد العربي والبنك المركزي الألماني. وتهدف مذكرة التفاهم التي تمثل تجديداً لمذكرة سابقة الموقعة في 2015 إلى تعزيز التعاون القائم، والشراكة بين المؤسستين في تقديم المشورة الفنية وبناء القدرات والتدريب للكوادر العربية، للمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والنقدي في الدول العربية، بالتالي دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وقع الاتفاقية من جانب الصندوق الدكتور عبدالرحمن الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، فيما وقع من جانب البنك المركزي الألماني بيركهارد بالتس، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الألماني.