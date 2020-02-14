العربية للإعلانات الخارجية تطلق خدمة توفير البيانات

المصدر: الرياض- البيان

اختارت العربية للإعلانات الخارجية منصة Streach منSeventh Decimal، لتكون منصة حصرية لقياس وتوفير بيانات المشاهدة لشبكة لوحاتها في السعودية.

وستساهم هذه المنصة في إحداث قفزة نوعية في المشهد الإعلاني لوسائل الإعلانات الخارجية من خلال توفير رؤى بزاوية 360 درجة حول سلوك العملاء .

قال محمد الخريجي، الرئيس التنفيذي لشركة العربية للإعلانات الخارجية: «طوال 36 عامًا من الخبرة في صناعة الإعلان، كنا بفخر قادرين على إحداث ثورة في أعمال الإعلانات خارج المنزل وتحويلها إلى وسيلة تواصل قوية ومؤثرة في المملكة عبر عدة عقود، ومؤخراً ومع إضفاء الطابع الرقمي عليها وذلك بالشراكة مع أهم الموردين من الولايات المتحدة وبريطانيا للحصول على أفضل تقنيات والبرامج.

وقالت مود معوض، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في Seventh Decimal:: تأتي Streach نتيجة لأكثر من 18 شهرًا من البحث والتطوير جنبًا إلى جنب مع الجهود التي يبذلها معظم قادة الفكر التطلعي في صناعة الإعلام الخارجي.

وقال لواء حمادة، المدير الفني المشارك والمؤسس المشارك في شركة Seventh Decimal: أدركنا منذ اليوم الأول أن معالجة قياس الوسائط الخارجية تنطوي على تحديات تتجاوز قدرات أنظمة إدارة البيانات المتاحة اليوم. وتم بناء Streach للقيام بذلك.