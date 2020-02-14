توقّعات إيجابية لعقارات المملكة المتحدة

المصدر: (دبي - البيان)

من المتوقع أن يستفيد سوق العقارات بالمملكة المتحدة من الزخم المتزايد، وتوقع حدوث نمو تراكمي أكبر في العاصمة.

حيث تتفوق مناطق برايم سنترال لندن على أسواق المملكة المتحدة الرئيسة الأخرى. وتتوقع شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية أن ترتفع أسعار برايم سنترال لندن بنسبة 18% على مدى السنوات الخمس المقبلة.

واستفاد المستثمرون ومالكو العقارات في لندن والمملكة المتحدة في الخليج منذ منتصف 2016 من أسعار صرف الجنيه الإسترليني الجذابة مقارنة بالعملات المرتبطة بالدولار الأمريكي، بما في ذلك عملات دول التعاون.

والنمو ليس محصوراً بلندن، حيث تتوقع نايت فرانك أن يرتفع متوسط الأسعار في المملكة المتحدة بنسبة 15%، في حين ستشهد عقارات لندن الكبرى نمواً بنحو 13%.

وقال هنري فون، شريك ورئيس مبيعات المشاريع الدولية في لندن للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: المشترون الخليجيون الذين يتطلعون للاستفادة من الظروف الجاذبة للسوق العقاري في لندن وانخفاض سعر العملة عليهم التحرك بسرعة للاستفادة من ظروف السوق المواتية قبل ضياع الفرصة.