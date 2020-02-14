حملة ترويجية لـ72 ساعة من «رينو»

المصدر: (دبي- البيان)

دعت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات رينو في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، العملاء للاستفادة من الحملة التي أطلقتها حصريًا في عطلة نهاية الأسبوع لمدة 72 ساعة فقط، وتحديدًا في الفترة من 13 إلى 15 فبراير، وتشمل مجموعة واسعة من الطرازات.

وسيمنح العملاء أسعارًا خاصة لتشجيعهم على زيارة أقرب صالة عرض رينو، وحجز سياراتهم المرغوبة خلال هذه الحملة المتاحة لفترة محدودة. والإعلان عن الأسعار المعدلة في صالات العرض في 13 فبراير، ولن يتم العمل بها بعد انتهاء الحملة اعتبارًا من 16 فبراير فصاعدًا.

ويتعين على مشتري السيارات الذين يتطلعون للحصول على سيارات رينو جديدة عبر مجموعة واسعة من الطرازات التي تضم السيارات الرياضية المدمجة والهاتشباك والسيدان، التوجه إلى أقرب صالة عرض رينو قبل نهاية الحملة، للاستفادة من هذه العروض الجذابة.