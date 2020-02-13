طيران الإمارات تكمل 30 عاماً في خدمة الرياض

المصدر: وام

احتفلت طيران الإمارات بمرور 30 عاما على بدء خدمتها إلى الرياض حيث نقلت منذ انطلاق رحلتها الأولى إلى عاصمة المملكة العربية السعودية في فبراير 1990 أكثر من 8 ملايين مسافر ما عكس الروابط القوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة.

وكانت الناقلة قد استهلّت خدمتها إلى عاصمة المملكة برحلتين أسبوعياً بطائرات البوينج 727 وفي عام 1997 بدأت خدمة المدينة بطائرات البوينج 777 وفي عام 2009 أصبحت هذه الخدمة يومية لتلبية الطلب المتزايد وفي عام 2011 أصبحت الناقلة تخدم الرياض برحليتن يوميا وارتفع العدد إلى ثلاث رحلات يوميا في عام 2012 وفي عام 2013 أطلقت طيران الإمارات رحلة يومية رابعة إلى الرياض وتخدم الناقلة حاليا إحدى رحلاتها اليومية إلى الرياض بطائرات البوينج 777-300ER المجهزة بمنتجات الدرجة الأولى الجديدة ورحلة يومية أخرى بطائرات الإيرباص A380.

وقال عادل الغيث نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن الرياض تمثل محطة مهمة لنا في المملكة العربية السعودية والمنطقة ...معربا عن سروره بالإحتفال بمرور 30 عاماً على إطلاق خدماتنا إلى هذه المدينة ...معبرا عن فخره بالدور البارز في تسهيل سفر العملاء من رجال الأعمال والسياح إلى مختلف دول العالم عبر مقرنا الرئيس في دبي".

وتلعب الإمارات للشحن الجوي دورا مهما في ربط المملكة العربية السعودية مع مختلف دول العالم وخلال السنوات الخمس الماضية نقلت أكثر من 138 ألف طن من البضائع من وإلى الرياض وشملت أبرز الواردات الشحنات العامة واللحوم المبردة والأجهزة الإلكترونية في حين تضمنت الصادرات الشحنات العامة والأغراض الشخصية.

وبالإضافة إلى الرياض تشغل الإمارات للشحن الجوي رحلات إلى الدمام والمدينة المنورة وجدة ونقلت أكثر من 365 ألف طن من البضائع من وإلى المملكة منذ يناير 2015.

وتلبية لطلب العملاء المتنامي ولتوفير قدرة شحن إضافية للشركات الخارجية الراغبة بإرسال شحنات إلى الرياض أطلقت الإمارات للشحن الجوي مساري شاحنات في المملكة العربية السعودية يصلان الدمام والمدينة المنورة مع الرياض.

ويسعى "سكاي واردز طيران الإمارات" برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين إلى توفير القيمة والخيارات والمرونة للأعضاء البالغ عددهم 574 ألفاً في الرياض يستفيدون من أميالهم لحجز فنادق أو الاستمتاع بتجارب سفر وشراء وترفيه فريدة.

وأطلق البرنامج مؤخرا تطبيق "سكاي واردز إيفريداي Skywards Everyday" الذي يعتمد على موقع المستخدم ويتيح المجال أمام الأعضاء لكسب الأميال في أي وقت وفي في مختلف متاجر التجزئة والترفيه والمطاعم والمقاهي التي يفضلونها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتخدم طيران الإمارات المملكة العربية السعودية حاليا من خلال أربع محطات هي الرياض والدمام والمدينة المنورة وجدة وتسير إلى هذه الوجهات 81 رحلة أسبوعيا منها 28 رحلة أسبوعيا بين دبي والرياض.