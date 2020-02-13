75.56 مليار درهم أرباح 67 شركة مدرجة في الأسواق المالية خلال 2019

المصدر: وام

ارتفع صافي الأرباح المجمعة لـ 67 شركة مدرجة في أسواق المال الإماراتية إلى نحو 75.56 مليار درهم خلال العام 2019 بزيادة نسبتها 16.9% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018.

وتزيد الأرباح التي حققتها الشركات الـ 67 التي أفصحت عن بياناتها المالية حتى الآن على أرباح جميع الشركات المدرجة في الأسواق 103 شركات خلال العام 2018 والتي وصلت إلى نحو 75 مليار درهم بحسب ما يظهره التحليل الخاص بالأداء التشغيلي من واقع بياناتها المالية.

وبلغت أرباح 15 بنكا وطنيا مدرجا في الأسواق خلال العام 2019 نحو 46.86 مليار درهم بنمو نسبته 13.3% تقريبا مقارنة مع 41.36 مليار درهم في العام 2018.

وبذلك فإن أرباح البنوك تشكل نحو 62% من إجمالي الأرباح التي حققتها 67 شركة شملها التحليل الأمر الذي يعكس مدى التطور الذي سجله القطاع رغم حالة التباطؤ التي يشهدها على مستوى العالم.

وتفصيلا على مستوى ربحية الشركات من حيث الأسواق المدرجة فيها فقد بلغت أرباح 33 شركة مدرجة في سوق دبي المالي 37.56 مليار درهم خلال العام 2019 بزيادة نسبتها 32% مقارنة مع 28.45 مليار درهم في العام 2018.

ووصلت أرباح 7 بنوك مدرجة في السوق إلى 24.22 مليار درهم خلال العام الماضي بنمو نسبته 25.1% مقارنة مع 19.36 مليار درهم في العام 2018، وبذلك فقد استحوذت هذه البنوك على 64.5 % من إجمالي أرباح الشركات المدرجة في سوق دبي المالي.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغت أرباح 34 شركة نحو 38 مليار درهم خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 5% تقريبا مقارنة مع 36.2 مليار درهم في العام 2018.

وبلغت أرباح 8 بنوك أفصحت عن بياناتها المالية 22.64 مليار درهم خلال العام الماضي بنمو نسبته 3% مقارنة مع 22 مليار درهم في العام 2018، مستحوذة بذلك على 59.5% من إجمالي أرباح الشركات التي أفصحت عن أرباحها.