توقعات بانتعاش عقارات دبي العام المقبل

المصدر: دبي - سيد صالح

توقعت شركة «بروبيرتي فايندر» أن تشهد أسعار العقارات في دبي استقراراً خلال العام الجاري، ثم تبدأ مرحلة الارتفاع خلال العام المقبل. وذكرت الشركة أن هذا التوقع يُعزَى في الأساس إلى التراجع الملحوظ في معدل تسليم المشروعات العقارية الجديدة .

وأوضحت «بروبيرتي فايندر» أن وتيرة الانخفاض في أسعار العقارات في دبي قد تراجعت كثيراً خلال النصف الأخير من 2019، وخاصة الشقق التي تراجعت أسعارها خلال الفترة المذكورة بنسبة 1.1 % فقط.

واستبعدت أن تشهد الأسعار مزيداً من الانخفاض في 2020. وفي سياق متصل، أفادت شركة «لاكسهابيتات» لأبحاث العقارات أيضاً بأن حجم مبيعات العقارات الفاخرة في دبي ارتفع بنسبة 22 % بالمقارنة مع 2018.

وذكرت أن العام الماضي شهد بيع أكثر من 1454 فيلا و16,522 شقة في دبي. وكانت الوحدة العقارية الأغلى سعراً في دبي العام الماضي فيلا في «ديستريكت وان»، وبلغ سعرها 90 مليون درهم.